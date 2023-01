Michael Hutzler kehrt als Trainer nach Bamberg zurück DJK Don Bosco Bamberg verpflichtet den 53-Jährigen, der Lokalrivalen FC Eintracht Bamberg zurück in die Bayernliga geführt hat, als Baumer-Nachfolger

Von Stallgeruch zu sprechen, ist wohl etwas zu hoch gegriffen. Aber man kennt sich. Bestens. Michael Hutzler, der den FC Eintracht Bamberg von der Bezirksliga zurück in die Bayernliga geführt hatte, heuert beim Lokalrivalen der Domreiter an. Bei der DJK Don Bosco Bamberg wird der 53-Jährige Nachfolger von Andreas Baumer, der vor rund eineinhalb Wochen entlassen wurde. Der oberfränkische Bayernligist aus dem Stadtteil Wildensorg teilt das via Presseinformation mit.