Bamberg-Beben: Sportlicher Leiter tritt zurück, Trainer entlassen Holger Denzler tritt wegen "unterschiedlicher Aufassungen mit der Abteilungsleitung" sofort zurück +++ Andreas Baumer wird "wegen verfehlter sportlicher Ziele" entlassen +++

Eigentlich wollte die Bayernliga-Truppe der DJK Don Bosco Bamberg am kommenden Samstag in die Wintervorbereitung starten, sich auf die Frühjahrsrunde vorbereiten, in der man den positiven vorwinterlichen Trend fortsetzen und sich aus dem Tabellenkeller arbeiten wollte. Eigentlich. Denn in Wildensorg ist seit dem heutigen Dienstag (19. Januar) vieles offen. Der Grund dafür: Holger Denzler, der Sportliche Leiter, ist zurückgetreten. Fast im selben Atemzug wurde Trainer Andreas Baumer entlassen.