Michael Griebel - vom C-Klassen-Torwart zum Regionalliga-Trainer FuPa-Serie über die Co-Trainer der Regionalliga Bayern +++ Teil 5: Michael Griebel, SpVgg Ansbach

Von der Kreisliga (Geslau und TSG Geslau Buch am Wald) über die Landesliga (Feuchtwangen) in die Bayernliga und Regionalliga (SpVgg Ansbach 09): Betrachtet man die bisherigen Trainerstationen von Michael Griebel, fällt dem geneigten Fußballkenner schnell auf, dass es für den heute 51-jährigen Übungsleiter bis dato nur eine Richtung gab - nämlich die nach oben.

"Michael ist jetzt seit zweieinhalb Jahren bei uns und hat sich von Anfang an super integriert", schwärmt Chefcoach und Spielertrainer Christoph "Hasso" Hasselmeier von seinem Co bei den Nullneunern. "Für mich ist er total wichtig als Partner im Trainerteam. Er arbeitet sehr akribisch, ist immer bestens vorbereitet, stets zuverlässig und ausgeglichen. Er nimmt mir sehr viel ab und ich könnte mir fast nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten."

Dabei fühlt sich Michael Griebel in seiner Rolle als zweiter Mann an der Seitenlinie sichtlich wohl. Zu den Jungs auf dem Platz hat er einen guten Draht und wird vollends akzeptiert, wie Hasselmeier berichtet. "Er war damals meine absolute Wunschlösung und ich bin froh, dass sich das realisieren ließ, weil er ja zuvor nur als Cheftrainer gearbeitet hatte und nun erstmals in der Rolle des Co-Trainers geschlüpft ist."

Von welchen Trainer-Kollegen sich Michael Griebel gerne etwas abschaut, welche weiteren Trainer-Ambitionen er hat und wie es für ihn in den nächsten Jahren weitergehen soll, hat er uns im FuPa-Interview verraten: