Meisenheim entführt die Punkte in Hüffelsheim Bereits nach sechs Minuten sieht Fabi Scheick die Rote Karte +++ Hill und Fach treffen zum 2:0

Es ist die dritte Niederlage auf dem Kunstrasen, die Hüffelsheimer warten weiter auf ein Erfolgserlebnis auf dem neuen Platz am Palmenstein. Und David Holste kann den „Running Gag“ auch nicht mehr hören, dass seit seiner Rückkehr aus den USA auf einmal die Siege ausbleiben. Es ist aber auch irgendwie verhext, wie sich die Auftritte der SGH in der jüngsten Vergangenheit immer ähnlich entwickeln. Agierten die Hüffelsheimer bereits vor einer Woche in Bundenbach nach zwei Platzverweisen in Unterzahl, so war auch gegen die SG Meisenheim der Matchplan bereits nach sechs Minuten über den Haufen geworfen. Fabian Scheick sah nach einem Foul an Laurenz Fach die Rote Karte. Dass er wirklich als „Letzter Mann“ gesehen werden musste, darüber waren sich die beiden Trainer zwar einig, es gab aber auch andere Stimmen, die neben Torwart Jan-Niklas König auch noch einen weiteren Verteidiger in Reichweite gesehen hatten. Auf jeden Fall war diese Szene richtungweisend fürs Derby.