Matthias Rosmanith wieder Trainer bei der Spvgg. Buggingen/Seefelden Bezirksliga-Schlusslicht wechselt Coach +++ "Sind sicher, dass die Zeit von Nour Oueslati noch kommen wird"

Die Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden haben auf die tabellarische Talfahrt reagiert. Der Tabellenletzte der Bezirksliga, der am Sonntag bei den SF Oberried seine achte Niederlage in Folge kassierte (1:4), entschied sich in dieser Woche für einen Trainerwechsel. Nach einem konstruktiven Gespräch in guter Atmosphäre sei man mit dem bisherigen Trainer Nour Oueslati überein gekommen, sich zu trennen. Nachfolger wird ein alter Bekannter: Matthias Rosmanith.