Marcel Zalewski ist neuer Co-Trainer der SV Hö.-Nie. Marko Milosevic muss sich beim Landesligisten zurücknehmen.

Nachfolger Marcel Zalewski war in der Saison 2021/2022 noch Trainer der A-Junioren des SV Straelen in der Grenzlandliga. Im Sommer trennten sich die Wege. Zuvor betreute der 36-Jährige den TSV Weeze in der Kreisliga A sowie in der Bezirksliga. „Marcel hat reichlich Erfahrung im Kreis Klever Fußball gesammelt. Mit dieser Expertise wird er uns nun bereichern. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat“, sagt Übungsleiter Thomas Geist.