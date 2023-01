Marc Gülzow bleibt Trainer bei Blau-Weiß Wickrathhahn B-Ligist gibt Vertragsverlängerung mit seinem Coach bekannt.

Dabei ging er konsequent den Weg, Spieler aus der A-Jugend in die Erste Mannschaft zu integrieren. Das Team folgte den Vorstellungen des Trainers und trat immer besser auf. Schon in der Rückrunden-Tabelle waren die Hahner Spitzenreiter, für den Aufstieg kam die Aufholjagd indes zu spät. Nun soll das im kommenden Sommer nachgeholt werden - und aktuell sieht es für die Gülzow-Schützlinge an der Tabellenspitze auch gut aus.

Die Entwicklung seit dem Herbst 2021 ist dabei großartig. Gülzow übernahm die Mannschaft mit sieben Punkten aus zehn Spielen, punktete in der Folge auch gleich gegen die Topteams der Liga, als erste Mannschaft holte Blau-Weiß sogar etwas gegen den SV Schelsen, der im folgenden Sommer den Aufstieg in die Kreisliga A klarmachte.

Die Defensive ist die beste der Liga, in der Halle haben die Wickrathhahner als eines der wenigen Teams überrascht und als einziger B-Ligist die Zwischenrunde erreicht. Um der bisherigen Performance noch die Krone aufzusetzen, lotsten die Hahner Christian Engels ein zweites Mal zu sich. So soll der Aufstieg im Sommer klargemacht werden, der allerdings kein Muss ist. Auch so ist der Klub von der Arbeit des Trainers restlos überzeugt. Mittelfristiges Ziel soll es aber sein, in der Kreisliga A ein festes Mitglied im gesicherten Tabellenbereich zu werden.

Auch innerhalb des Vereins hat Blau-Weiß Wickrathahhn dafür noch ein paar Weichen gestellt. Denn Thomas Schmitz, der Jugendkoordinator des Klubs, arbeitet ab sofort als Sportlicher Leiter Senioren und Jugend für den B-Ligisten, der bald keiner mehr sein möchte.