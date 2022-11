Mainz 05 II enttäuscht auf ganzer Linie 1:2-Niederlage gegen Astoria Walldorf +++ Trainer Siewert: "In allen Belangen nicht die Mannschaft, die wir sein können"

Jan Siewert hat Kader und Staff zum Kreis versammelt, will in paar Worte sagen. Da mengt sich Laurin Stich in die Runde, klatscht reihum mit seinen ehemaligen Kollegen vom FSV Mainz 05 II ab. Dann hebt der U23-Trainer zur Ansprache an. Eine symptomatische Szene – selbst nach Abpfiff dieses Regionalligaspiels steht noch einer vom FC-Astoria Walldorf im Weg. Der Abstiegskandidat war lästig, ließ fast gar nichts zu, gewann am Bruchweg 2:1 (1:1). „Wir waren heute in allen Belangen nicht die Mannschaft, die wir sein können“, gibt Siewert zu.