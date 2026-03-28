LIVE: 1. FC Bocholt zwingt Duisburg in die Verlängerung

Nicht zum ersten Mal stehen sich die Mannschaft in einem K.o.-Duell gegenüber. Schon vor vier Jahren trafen die "Schwatten" und die Zebras im Verbandspokal aufeinander, damals siegten die Duisburger nach zwei Toren von John Yeboah mit 2:0 und feierten den Halbfinaleinzug. Mit Tobias Fleckstein (MSV Duisburg, sowie Marvin Lorch und Marlon Frey (beide 1. FC Bocholt) könnten drei Akteure auf dem Feld stehen, die auch 2022 schon dabei waren .

Nun geht es bereits um das Endspiel - und entsprechend groß ist die Vorfreude in beiden Fanlagern. Die rund 3.300 verfügbaren Tickets waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen, allein 1.100 Anhänger aus Duisburg werden sich auf den Weg gen Norden machen. Längst nicht alle Ticket-Wünsche konnten dabei erfüllt werden, was zu einer großen Portion Frust führte.

Beide Mannschaften konnten in der Liga zuletzt Selbstvertrauen tanken. Der Meidericher Spielverein bezwang vor fast 25.000 Zuschauern den TSV 1860 München mit 2:1. Thilo Töpken, der zuvor siebenmal in Folge nicht im Kader stand, erzielte als Joker in der Nachspielzeit den Siegtreffer. In der Regionalliga West bezwang der FCB die abstiegsgefährdete SSVg Velbert knapp mit 2:1 und konnte damit selbst einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.