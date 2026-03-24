MSV Duisburg und 1. FC Bocholt treffen sich im Pokal zum zweiten Mal

Aus dem aktuellen Drittliga-Kader der Zebras war am 6. April 2022 nur Tobias Fleckstein schon mit dabei. Der Innenverteidiger stand die gesamten 90 Minuten auf dem Feld und konnte am Ende mit seinen Mannschaftskollegen einen 2:0-Sieg und den Einzug in das Halbfinale bejubeln. Beide Tore für die Duisburger erzielte John Yeboah, der inzwischen mit dem FC Venedig in der italienischen Serie B spielt.

Bei den "Schwatten" sieht es ganz ähnlich aus. Mit Marvin Lorch ist auch hier nur noch ein Akteur von damals dabei. Hinzu kommt Marlon Frey, der die Seiten gewechselt hat und nun für den FCB aufläuft. Maximilian Güll ist ebenfalls noch für Bocholt aktiv, allerdings spielt er nur noch für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A.

Statistik sprich für Duisburg

Im Niederrheinpokal wird es das erste zweite Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften sein. Die Bocholter spielten damals noch in der Oberliga Niederrhein und feierten am Ende der Saison den Aufstieg in die Regionalliga West, in der sie aktuell ihre vierte Spielzeit in Folge bestreiten.