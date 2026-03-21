1. FC Bocholt siegt und verschärft Velberts Abstiegssorgen

Für den 1. FC Bocholt stand im Spiel gegen die SSVg Velbert viel auf dem Spiel. Mit einer Niederlage wären die „Schwatten“ wieder mitten im Abstiegskampf gewesen, mit einem Sieg hätten sie die ärgsten Sorgen wohl hinter sich und den Klassenerhalt in Griffweite. Insgesamt 1.712 Zuschauer sahen sich die Begegnung in der Regionalliga West im Stadion am Hünting an, die durchaus zu gefallen wusste und einige spannende Wendungen bereithielt.
Auf dem Feld übernahmen die Hausherren von Beginn an die Kontrolle und schnürten die Gäste in der eigenen Hälfte ein. Zur ersten nennenswerten Chance kam Marlon Frey nach sieben Zeigerumdrehungen. Kurz vor der Strafraumkante bekam der offensive Mittelfeldspieler den Ball und zog direkt ab. Die erste Torannäherung flog nur knapp über den Querbalken. Sehenswert legte Marvin Lorch wenig später mit der Hacke auf Cedric Euschen ab, der aus 18 Metern SSVg-Keeper Kevin Jackmuth prüfte (10.). Besonders die schnellen Bocholter waren in der Folge im Fokus. Immer wieder wurden sie steil geschickt, auf der Suche nach der Lücke in der Velberter Verteidigung. Innerhalb der ersten halben Stunde kam der FCB so auf satte sechs Eckbälle, die aber allesamt ungefährlich blieben.
Ozan Hot musste nach 32 Minuten den Platz verletzt verlassen, er wurde von Paul Seidel ersetzt. Nur eine Minute später kam ein Einwurf bei Frey an, der aus der Distanz abzog. Der Ball wurde im Strafraum noch unglücklich abgefälscht und schlug so in den Maschen ein. Jackmuth war in dieser Szene chancenlos. Bocholt drückte noch vor der Pause auf den zweiten Treffer, doch Velberts Schlussmann hielt seine Mannschaft im Spiel. Dann war Pause in einem Spiel, welches der FCB diktierte. Velbert war im ersten Durchgang ausschließlich mit Defensivarbeiten beschäftigt.
Nach dem Seitenwechsel agierte Bocholt weiter offensiv, doch auch Velbert war nun mutiger. Gleich die erste Ecke nach Wiederanpfiff kam gut, ein Velberter köpfte scharf auf das Tor der Gastgeber, für die Charles Herrmann noch auf der Linie klären konnte (48.). Auf der Gegenseite war immer wieder Frey an den gefährlichen Offensivaktionen beteiligt. Nach Ablage von Arnold Budimbu war es einmal mehr Frey, der das Tor nur knapp verfehlte (64.). Es folgte die spannendste Phase der Partie. Überraschend, aber nicht unverdient, traf Max Wiese zum Ausgleich (69.). Der Jubel der Gäste war noch nicht verklungen, da klingelte es schon wieder. Fast im direkten Gegenzug bekam Cedric Euschen im SSVg-Strafraum den Ball. Der Angreifer drehte sich und schob flach zur erneuten Führung ein (71.).
In der Schlussphase steckten beide Teams nicht auf. Bocholt suchte die Entscheidung, verfehlte das Tor aber zweimal denkbar knapp. Velbert warf ebenfalls alles nach vorn, um hier zumindest einen Punkt mitzunehmen, der im Kampf um den Klassenerhalt hinten raus noch enorm wichtig werden könnte. In einer insgesamt sehr hektischen Schlussphase sahen noch drei Bocholter die Gelbe Karte, Benjamin Hemcke glatt Rot. Der SSVg-Kicker stoppte Jeff Mensah regelwidrig kurz vor dem eigenen Strafraum.. Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter schließlich ab. Während der FCB seinen Vorsprung vor der Abstiegszone auf sieben Punkte ausbauen konnte, sind es für Velbert nun vier Zähler bis zum rettenden Ufer.
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