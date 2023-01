Lars Flommersfeld zurück zur SG Guldenbachtal Torgefährlicher Routinier übernimmt im Sommer den Trainerposten beim Bezirksligisten

Guldental. So ganz unerwartet kommt diese Nachricht aus Guldental nicht. Lars Flommersfeld wird zur neuen Saison Spielertrainer beim Nahe-Bezirksligisten SG Guldenbachtal. Der torgefährliche Routinier war bis 2021 bereits bei den Kombinierten am Ball gewesen, bevor er zur Spielvereinigung Ingelheim gewechselt war. In der vorigen Runde hatte er als Spielertrainer SG Monzingen/Meddersheim in der A-Klasse angeheuert.