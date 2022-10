KOL: SV Frauenstein und Trainer Erik Lederer trennen sich Neuer Impuls soll gesetzt werden +++ Sportlicher Leiter Werner Orf: "Waren sehr zufrieden mit ihm"

Wiesbaden. Nächster Trainerwechsel in der Kreisoberliga binnen weniger Tage. Nachdem sich der FSV Schierstein von Trainer Saki Politis getrennt hat, vermeldet wenige Kilometer weiter westlich der Ligakonkurrent SV Frauenstein nun auch die Trennung von seinem Übungsleiter.

Beim SV Frauenstein erfolgte die Trennung, als der Sportliche Leiter Werner Orf und Trainer Erik Lederer – beide sind freundschaftlich miteinander verbunden – turnusmäßig telefonierten. „Wir haben die Situation besprochen. Ich dachte eigentlich gar nicht an Trennung, aber er war der Meinung, dass vielleicht ein neuer Mann andere Impulse setzen kann. So sind wir dann übereingekommen. Auf jeden Fall waren wir sehr zufrieden mit ihm“, erläutert Ex-Profi Orf, der nun zunächst selbst in der Coachingzone Regie führt. Definitiv nur übergangsweise, denn parallel forciert er die Trainersuche.

Der SVF hatte am Donnerstagabend das Derby beim TuS Dotzheim verloren. Am Sonntag war das Team beim FC Naurod zu Gast.