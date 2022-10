KOL: Saki Politis nicht mehr Trainer bei Schierstein 08 FSV trennt sich aufgrund des sportlichen Negativtrends vom Chefcoach

Nachdem das Team in der vergangenen Spielzeit erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sichern konnte, belegt der FSV mit sieben Punkten aus zwölf Spielen derzeit den letzten Tabellenplatz in der Kreisoberliga. "Wir wollen einen Impuls setzen, um den Klassenerhalt zu schaffen", sagt Lauterbach. Er hebt hervor, dass die Entscheidung, sich von Politis, der seit 2018 beim FSV der Trainer war, zu trennen aus rein sportlichen Gründen erfolgt ist. "Saki ist ein ganz feiner Mensch. Wir sind im Guten auseinandergegangen", sagt Lauterbach.

"Für mich eine Erlösung"

Das bestätigt auch Politis, doch der Trennungsgrund aufgrund des sportlichen Negativtrends sei für ihn "nicht ganz nachvollziehbar", wie er sagt. "Ich verstehe, dass der Trainer sportlich verantwortlich ist und übernehme auch die volle Verantwortung. Aber nüchtern betrachtet war für Schierstein 08 in dieser Saison der Abstiegskampf vorprogrammiert", sagt Politis. Im ersten Jahr beim FSV war er in die Kreisoberliga aufgestiegen, seitdem geht es für ihn und sein Team in jeder Saison gegen den Abstieg. "Das hat mich in den letzten Jahren viel Kraft gekostet. Von daher ist es für mich nun auch eine Art Erlösung", sagt Politis, der nun erst einmal pausieren und Zeit mit der Familie verbringen möchte.

Groß übernimmt vorerst