Klarer Sieger: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats Mai

Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! 🏆⚽️ Nun hat unsere Community einen Sieger gekürt! So verteilten sich die Stimmen auf die Kandidaten.

And the winner is...

👑 197 Stimmen für TOR 5: Steffen Münk vom SKV Beienheim (Verbandsliga Hessen Süd), vor 🥈 David Eberhardt vom FV Engers (110 Stimmen) und 🥉 Ole Böttcher vom TV Eiche Horn (109 Stimmen).