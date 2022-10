Kilian Fischer feiert Bundesliga-Debüt - Herbstmeisterschaft für Markus Schwabl Die Fußballer aus dem Landkreis Miesbach

Das Warten hat ein Ende: Kilian Fischer aus Weyarn hat am Wochenende sein Bundesliga-Debüt gegeben: Der Verteidiger wurde beim 4:0-Sieg gegen Bochum in der 81. Minute eingewechselt.

Landkreis – Grund zu feiern hat auch Markus Schwabl: Der Holzkirchner, der in der 57. Minute auf den Platz kam, gewann mit der SpVgg Unterhaching durch ein 4:3 gegen Schweinfurt die Vorrundenmeisterschaft in der Regionalliga. Von Beginn an auf dem Platz stand Sebastian Mrowca in der 3. Liga. Allerdings konnte der Haushamer die 1:3-Niederlage des SV Wehen Wiesbaden gegen den MSV Duisburg nicht verhindern. Mrowca wurde nach 67 Minuten ausgewechselt. Nicht zum Einsatz kamen in der Bundesliga Michael Zetterer (Bank) beim 1:0-Sieg des SV Werder Bremen gegen Hertha BSC und Julian Green (krank) beim 1:0-Sieg der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga gegen Arminia Bielefeld. (ses)