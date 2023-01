Glück im Unglück hatte wohl Daniel Rabanter, der trotz einer Schultergelenksprengung nur wenige Wochen pausieren muss. – Foto: Niklas Breu

Keine OP, aber Schlinge: So schwer hat `s Hankofens Rabanter erwischt Der Defensivmann hat sich beim ersten Test in Weiden an der Schulter verletzt

Der Testspielauftakt ist der SpVgg Hankofen-Hailing am Samstag zu Gast beim Bayernligisten SpVgg SV Weiden gelungen. (FuPa berichtete) Die Sorgenfalten beim Trainerduo Heribert Ketterl und Tobias Beck waren dennoch groß, stand doch zu befürchten, dass sich mit Daniel Rabanter gleich im ersten Probelauf 2023 ein Spieler schwer verletzt hat. Der noch 29-jährige Defensivmann musste just wenige Tage vor seinem 30. Geburtstag mit Verdacht auf Schultereckgelenksprengung oder Schlüsselbeinbruch in die Notaufnahme gebracht werden. FuPa hat bei ihm nachgefragt, wie schlimm es ist und wie es ihm geht: