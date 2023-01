David Vogl (li.) und Andi Wagner (Mitte,in rot) und Kollegen setzten sich in Weiden durch. – Foto: Florian Würthele

Hankofen zufrieden, aber: Zwei Wermutstropfen & Sorgen um Rabanter "Dorfbuam" setzen sich im ersten Testspiel mit 3:2 beim Bayernligisten in Weiden durch +++ Rabanter verletzt sich an der Schulter

Die SpVgg Hankofen-Hailing hat ihr erstes Testspiel im neuen Jahr erfolgreich gestalten können. Die "Dorfbuam" gewannen zu Gast beim Bayernligisten SpVgg SV Weiden mit 3:2. Eine Verletzung bereitet den Verantwortlichen allerdings Sorgen.



Personell wurden auf Seiten der Niederbayern noch einige Akteure geschont: Jonas Blümel, Tobias Lermer, Benedikt Gänger, Jakob Vogl und auch Matthias Lazar waren noch nicht mit dabei.



Die Partie auf dem neuen Kunstrasenplatz in Weiden brauchte ein wenig Anlauf, kurz vor der Pause ging`s dann aber rund. Per Doppelschlag brachten Tobias Richter und Andreas Wagner den Regionalligisten aus Niederbayern mit 2:0 in Führung (37./39.). Weiden antwortete aber praktisch schon im direkten Gegenzug und verkürzte gegen unsortierte Gäste durch Erol Özbay auf 1:2 (40.) - gleichzeitig auch der Pausenstand! Im zweiten Abschnitt wechselten beide Teams munter durch, was sich natürlich in Sachen Spielfluß schon bemerkbar machte. In der 73. Minute erhöhte Florian Sommersberger auf 3:1 für Hankofen. Dabei wäre es fast geblieben - aber eben nur fast! Denn in der Schlussminute sorgte Stefan Pühler noch für Ergebniskosmetik und traf für die Hausherren aus der Distanz zum 2:3-Endstand. Das Ergebnis war anschließend für die "Dorfbuam" eher sekundär, denn Sorgen bereitete Daniel Rabanter, der sich an der Schulter verletzte.



"Wir wissen noch nicht genau, wie schlimm es ist. Aber die Funktionstests der Physios lassen nichts Gutes erahnen. Vielleicht ist es das Schlüsselbein, vielleicht auch eine Schultereckgelenksprengung", meinte Hankofens Coach Heribert Ketterl nach Schlusspfiff. Wie hat er das Spiel gesehen? "Es war in Ordnung, ein guter Aufgalopp gegen einen guten Gegner. Wir hatten mehr Spielanteile. Was mich ärgert sind die zwei Gegentore, da haben wir es Weiden viel zu einfach gemacht. Wir haben noch viel Luft nach oben, aber das ist nach einer harten ersten Trainingswoche ganz normal."