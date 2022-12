Kein Team hat mehr Aufrufe auf FuPa als Delay Sports Delay Sports aus Berlin polarisiert über die Grenzen der deutschen Hauptstadt hinaus und ist am Niederrhein das mit Abstand am meisten aufgerufene Team im Kalenderjahr 2022.

Die Influencer Elias Nerlich und Sidney Friede gründeten den Verein im vergangenen Jahr und verwalten nun einen echten Zuschauermagneten. So kann es gut und gerne mal vorkommen, dass zu einem Testspiel weit über 1000 Zuschauer kommen . E-Sportler Nerlich gehört zur deutschen Streamer-Elite und kommt auf über vier Millionen Followern auf YouTube, Twitch, Instagram und TikTok. Der 25-Jährige lief schon in der Bradenburgliga auf, Verletzungen bremsten ihn aber aus.

Ungeschlagen ist auch Delay Sports, die Bilanz beeindruckt mit zwölf Siegen aus zwölf Partien ebenfalls. Dass die Auswahl von Schild nicht einmal die Hälfte der Tore von Westfalia Dortmund erzielt hat (73:7) kann dabei getrost vernachlässigt werden, denn in Sachen Aufmerksamkeit spielt das Team aus der Hauptstadt in der Bundesliga und stellt den Champions-League-Kandidaten 1. FC Union Berlin ebenso in den Schatten wie die kriselnde "alte Dame" Hertha BSC.

In Nordrhein-Westfalen polarisiert der 2022 gegründete Klub Westfalia Dortmund, der in der Kreisliga C mit einigen höherklassigen Spielern, die wie Gründer Maurice Temme über beispielsweise Oberliga-Erfahrung verfügen, von Rekord zu Rekord eilt. Die Dortmunder stehen mit einer perfekten Bilanz von 15 Siegen aus 15 Spielen und einem surrealen Torverhältnis von 160:7 einsam an der Spitze; das Topspiel gegen Verfolger VfB Lünen III endete locker 6:0.

Delay Sports absolviert unter der Leitung von Trainer Andreas Schild in der Kreisliga C von Berlin die erste Saison der Vereinsgeschichte. Neugegründete Klubs sind ein Phänomen, das sich über die komplette Bundesrepublik verteilt. In jedem Verband gehen jährlich neue Vereine an den Start, während alteingesessene von der Bildschirmfläche verschwinden. Im Fußballverband Niederrhein feierte zum Saisonstart beispielsweise der FC Italia Oberhausen seine Premiere . Doch wie kann Delay Sports mehr Aufrufe als beispielsweise der KFC Uerdingen oder der 1. FC Bocholt generieren?

Mitstreiter Friede (über 1,6 Millionen Follower auf Instagram und TikTok) dürfte der talentierteste Kicker im Kader sein. Der Deutsch-Nigerianer hatte schon einen Marktwert in Höhe von 700.000 Euro laut Transfermarkt, stand im Profi-Kader von Hertha BSC und war deutscher U-Nationalspieler. Er und Nerlich arbeiten abseits von Delay Sports geschäftlich zusammen.

Delay Sports polarisiert deutschlandweit

"Wir sind Kumpels, die einfach Fußball spielen wollen. 90 Prozent der Mannschaft kenne ich seit mindestens sechs Jahren. Ich war mit den meisten von denen schon früher in einer Mannschaft, auf der Schule oder in einer Klasse. Wir fangen ganz unten in der Kreisliga C an und haben uns nirgendwo eingekauft, was wir hätten machen können. Wir haben keine dicken Sponsorengelder angenommen, was wir auch hätten machen können, sondern wir spielen für die Deutsche Krebshilfe", erklärt Nerlich rbb24. Weitere bekannte Spieler sind Kevin Pannewitz (ehemals VfL Wolfsburg und Hansa Rostock), Alieu Sawaneh (vergangene Saison Regionalliga beim FSV Frankfurt) oder Diyar Acar (vorher Landesliga Weser-Ems), der in den Sozialen Medien ebenfalls bekannt ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Delay Sports Berlin e.V (@delaysports_berlin)

Insbesondere bei der jungen Zielgruppe genießt Delay Sports einen hohen Stellenwert - und das nicht nur am Niederrhein. Nach Rücksprache mit der FuPa GmbH hängt der C-Ligist deutschlandweit die Vereine in den verschiedenen FuPa-Regionen ab. Der Klub kommt auf 454.000 Follower auf Instagram, auf TikTok sind es 330.000. Zum Vergleich: Hertha BSC kommt auf beiden Plattformen zusammen auf 520.000 Anhänger, der 1. FC Union Berlin betreibt nur Instagram und hat dort 197.000 Abonnenten. Die Berliner Aushängeschilder hat das Projekt bereits abgehangen, doch wie lauten die sportlichen Ambitionen?

Wird geladen…

Mit "Hoeneß" an die Spitze?

"Der Kader bleibt ja nicht so, wie er ist. Wir haben jetzt schon viele Anfragen von Spielern aus oberklassigen Ligen bekommen, die bei uns spielen wollen. Sogar umsonst, weil sie einfach das Projekt cool finden. Der Kader wird also wahrscheinlich in den nächsten Jahren verändert und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen", berichtet Nerlich rbb24 weiter. Er selbst sieht sich "so wie Uli Hoeneß damals bei den Bayern", denn "ich bin so eine Mischung aus Trainer, Vorstand und Spieler".

Hoeneß gilt als umstritten, seine Erfolge wie Leistungen für den deutschen Fußball und Branchenprimus FC Bayern München sprechen dagegen für sich. Delay Sports Berlin steht noch am Anfang einer vermutlich langen Reise, das Fundament ist zukunftsorientiert ausgelegt. Vielleicht findet sich unter der steigenden Followerschaft demnächst ein "dicker Sponsor", der das Projekt finanziell auf ein neues Level hieven kann. Dabei sollte ausgerechnet Hertha BSC als abschreckendes Beispiel dienen, obgleich die sportliche Wachablösung noch Jahre dauern wird.