Testspiel von Westfalia Dortmund bei Delay Sports Berlin fällt aus In ganz Deutschland sind Westfalia Dortmund und Delay Sports Berlin die aus sportlicher Sicht wahrscheinlich am meisten beachteten C-Ligisten.

Beide wollten sich am 15. Januar in Berlin zu einem Testspiel gegenüberstehen. Doch die Berliner hatten übersehen, dass alle möglichen Spielorte in Berlin zu diesem Termin bereits belegt sind, wie Maurice Temme, Vorsitzender von Westfalia Dortmund, gegenüber FuPa Westfalen erklärt: "Wir sind dran, einen neuen Termin zu finden. Uns wurde aber für die Wintervorbereitung abgesagt. Sehr unglücklich, aber wir sind froh, dass wir noch nicht alles für die Reise gebucht hatten."