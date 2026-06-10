Kampf um die Regionalliga live: VfB Hilden gegen SuS Dinslaken

Dinslaken will in Hilden feiern. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Die beiden Gruppensieger der C-Junioren-Niederrheinligen ermitteln aktuell den Niederrhein-Meister und damit auch den Aufstieg in die U15-Regionalliga West: Vor dem Rückspiel beim VfB 03 Hilden ist die Ausgangslage nach dem 1:1 beim SuS Dinslaken komplett offen. Gespielt wird am Mittwoch

Dinslaken 09 hat sich in der Gruppe 1 unter anderem vor Rot-Weiß Oberhausen durchgesetzt, der Heimvorteil ging aber trotz Führung gegen den Rivalen aus Hilden nicht auf. Der Gesamtverein des VfB hat am Sonntag den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert, immerhin sind die Herren erstmals Meister der Oberliga Niederrhein geworden und damit in die Regionalliga West aufgestiegen.

Interessant: Das 1:1 im Hinspiel war der erste Punktverlust der Hildener, die zuvor alle Spiele gewonnen haben. Jetzt hofft der U15-Nachwuchs den nächsten Coup - und will im Rückspiel den Senioren nacheifern. Gespielt wird am Mittwoch ab 19 Uhr in der Hoffeldstraße in Hilden.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26 Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht: 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr

2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr

3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr



Weitere Termine - falls erforderlich





Weitere Termine - falls erforderlich Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr

Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr

Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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