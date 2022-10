Jubel und Frust eng beisammen - So lief der Landesliga-Spieltag Landesliga: Mit spannenden Spielen konnte der Spieltag in der Landesliga überzeugen.

Der 9. Spieltag in der Landesliga ist Geschichte und somit schon mehr als ein Drittel der Saison absolviert. Aufsteiger FC Büderich schickt sich an, den Durchmarsch perfekt zu machen und der FC Remscheid verlor das Derby gegen den SV Wermelskirchen deutlich. Alle Spiele und alle Tore gibt es nachfolgend im Kompakt-Format.

Rather SV – FC Büderich 0:2 Rather SV: Max Möllemann, Yasin Özgede, Tijan Saidy Sally (67. Hedon Terpeza), Anes Danijali, Baris Atas, Matthias Fenster, Yukichi Sasaki, Youssef El Boudihi, Minkyu Kim (76. Pascal Peponis), Lejs Zenuni, Bünyamin Dogan - Trainer: Franco Martino - Trainer: Deniz Aktag - Trainer: Hotte Wessnig FC Büderich: Justin Möllering, Ibrahim Kanat, Max Bauermeister, Julian Goroncy, Dennis Schreuers, Hendrik Kortgödde, Aljoscha Franzen (78. Marvin Commodore), Murat Yildiz (71. Dennis Durmus), Orkun Akbaba (78. Antonio Munoz-Bonilla), Jan Niklas Kühling, Abdelkarim Afkir (62. Leon Jonah Lepper) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Caglar Mollaahmetoglu - Trainer: Michael Mohr - Trainer: Denis Hauswald Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 556 Tore: 0:1 Dennis Schreuers (45.), 0:2 Dennis Durmus (86.) Besondere Vorkommnisse: Max Bauermeister (FC Büderich) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Max Möllemann (43.).

SC Velbert – VfB Frohnhausen 2:0

SC Velbert: Daniel Schäfer, Tolga Can Lafatan, Antonio Militello, Albin Rec, Laurens Bock (91. Lars Hilger), Simon Prenaj (64. Mete Kalinci), Burak Demirdere, Besim Fazlija, Phil Pape, Andri Buzolli (81. Yuta Sakamaki) (91. Shpetim Hasani), Ryui Koyama (86. Giuseppe Sparacio) - Trainer: Dennis Czayka

VfB Frohnhausen: Andre Bley, Kenson Götze, Burak Bahadir, Ioannis Ketsatis, Dasilva Mavinga Matondo, Dominique Wassi, Issa Adnan Said (59. Sedat Disci), Nick Hillmann (59. Abdul Semmo), Chamdin Said (86. Antonio Ikić), Zaven Varjabetyan (59. Nico Köhler), Issa Issa - Trainer: Issam Said

Schiedsrichter: Leon Emanuel Fischermanns () - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Besim Fazlija (32.), 2:0 Andri Buzolli (76.)

DJK Blau-Weiß Mintard - FSV Vohwinkel