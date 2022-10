Tabellenführung ausgebaut: FC Büderich siegt im Spitzenspiel Landesliga, Gruppe 1: Mit 2:0 setzt sich der FC Büderich beim Verfolger Rather SV durch.

Der FC Büderich hat das Spitzenspiel in der Landesliga, Gruppe 1, gewonnen. Knapp aber verdient setzte sich der FCB beim Tabellenzweiten Rather SV mit 2:0 durch und konnte damit zugleich seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen.

Mit einem knappen 2:0-Erfolg hat der FC Büderich am Samstagnachmittag das Topspiel in der Landesliga, Gruppe 1, gegen den Rather SV gewonnen. Aus dem Fünf-Punkte-Vorsprung des FCB an der Tabellenspitze ist nun ein satter Abstand von acht Punkten geworden, auch wenn die zweite Mannschaft des VfB Hilden bei einem Sieg am Sonntag den zweiten Platz erobern könnte, dann aber immer noch sechs Zähler zurückläge.

Besonders in der ersten Halbzeit war es ein ansehnliches Spiel für die Zuschauer. Beide Mannschaften erarbeiteten sich gute Chancen, der erste Treffer ließ allerdings lange Zeit auf sich warten. Nachdem Max Möllemann im Rather Kasten kurz vor der Pause einen von Max Bauermeister geschossenen Strafstoß parieren Konnte (43.), war er zwei Minuten später machtlos. Quasi mit dem Pausenpfiff erzielte Dennis Schreuers das 1:0 für die Gäste. Auch dieser Spielstand hatte eine ganze Weile Bestand. Erst in der Schlussphase konnte Julian Goroncy auf 2:0 erhöhen und den Auswärtssieg von Aufsteiger und inzwischen Aufstiegskandidat FC Büderich perfekt machen.