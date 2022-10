Jörg Klausmann: „Wir können uns mit den Spitzenteams messen“ Bezirksligatipp mit dem Trainer des Tabellenführers SG Simonswald/Obersimonswald

fupa: Herr Klausmann, die SG Simonswald/Obersimonswald hat derzeit einen überragenden Lauf. Vor der Runde hatte wohl kaum jemand Ihre Mannschaft auf der Rechnung. Haben Sie selbst denn mit dieser Entwicklung gerechnet?

Jörg Klausmann: Wenn ich ganz ehrlich bin: Dass wir nach zehn Spieltagen so viele Punkte haben würden – damit hatte ich nicht gerechnet. Aber grundsätzlich haben wir uns in vielen Dingen im Vergleich zur Vorsaison verbessert. Wir sind deutlich schwerer zu bespielen, haben uns spielerisch und taktisch verbessert, und jeder Spieler hat einen Sprung nach vorne gemacht. Zu so einem Lauf gehört natürlich auch Spielglück, aber die meisten Siege waren verdient, sodass wir von den Punkten her schon verdient vorne stehen.

fupa: Haben Sie eine Erklärung, warum es derzeit so gut läuft?

Klausmann: Wie gesagt, wir haben ein, zwei Dinge verändert, etwa taktische Dinge. Zudem haben wir gute Spieler aus unserer Jugend dazubekommen, die sich nahtlos in die Mannschaft eingefügt haben. Als Mannschaft sind wir gewachsen. Auch können wir im Spiel immer gut reagieren; bisher hatten wir in der Saison viel Verletzungspech, aber dank der Spieler aus der zweiten Reihe oder auch aus der zweiten Mannschaft können wir jederzeit umsetzen, was wir im Trainerteam fordern. Der breite Kader ist sicher unser Plus.

fupa: Ist es zu viel behauptet, zu sagen, dass die „Wochen der Wahrheit“ bevorstehen? Es geht in den kommenden Spielen gegen die direkten Konkurrenten Reute, Bad Krozingen, Freiamt-Ottoschwanden…

Klausmann: Durch die bisherige Saison gehen wir ohne Druck in diese Spiele. Wir können uns mit den Spitzenteams der Liga messen, und bei uns herrscht viel Vorfreude darauf. Wir wollen die Spiele positiv gestalten und sie gewinnen, aber wir sind nicht dazu gezwungen. Sollte es anders ausgehen, wäre das für uns kein Weltuntergang.

fupa: Gegen den SV Mundingen wurde schon zu Beginn der Saison gespielt, es gab die bisher einzige Niederlage, die mit 0:4 recht deutlich ausfiel. Welche Lehren haben Sie aus diesem Spiel gezogen?

Klausmann: Mundingen ist in dieser Liga eine eigene Klasse für sich. Die Mannschaft zeichnet sich durch ein extrem gutes Positionsspiel aus, hat sehr starke Einzelspieler und in Karsten Bickel einen sehr guten Trainer. Umso erstaunlicher ist, dass sie immer wieder Punkte liegen lassen. Da fehlt wohl die Konstanz, oder vielleicht ist die Mannschaft in manchen Situationen doch etwas grün. Aber dennoch ist das eine Spitzenmannschaft, und wir waren gegen sie chancenlos. Wir haben das Spiel aber thematisiert und daraus unsere Lehren gezogen.

fupa: Am Sonntag ist Simonswald/Obersimonswald zu Gast beim SC Reute, der erst eine einzige Heimniederlage kassiert hat (0:1 gegen Ihringen/Wasenweiler). Wie schätzen Sie den Gegner ein, worauf muss Ihre Mannschaft aufpassen?

Klausmann: Reute hat eine tolle Offensive in Thomas Bober und Benjamin Bierer, dazu hatten sie vor der Saison zwei, drei starke Neuzugänge. Die Mannschaft verfügt über eine Menge Erfahrung; der Erfolg von Reute kommt nicht aus dem Nichts. Wenn die Offensive ins Rollen kommt, ist sie schwer zu stoppen. Daher wird die Hauptaufgabe sein, die Offensive auszuschalten. Wenn wir das schaffen, bin ich guter Dinge, dort etwas mitzunehmen.

fupa: Wie sieht es in personeller Hinsicht aus? Haben Sie die spielfreie Woche nutzen können, um die eine oder andere Verletzung auszukurieren?

Klausmann: Unser Co-Trainer Daniel Trenkle stößt eventuell wieder zur Mannschaft, er wird aber wahrscheinlich noch nicht bei hundert Prozent sein. Für ihn wird es wahrscheinlich ein Bankeinsatz. Die übrigen Ausfälle sind alles Langzeitverletzte – das heißt, wir haben so ziemlich den gleichen Kader wie in der Vorwoche.

Jörg Klausmanns Spieltag-Tipps:

SpVgg. Gundelfingen/Wildtal – SG Ihringen/Wasenweiler (in Gundelfingen)

Sonntag, 10.45 Uhr

Die Gundelfinger Spiele finde ich immer schwierig zu tippen. Die Mannschaft ist recht schwankend in ihren Leistungen. Ihringen hat sich nach der Niederlage gegen uns zuletzt wieder etwas stabilisiert. Diese Mannschaft ist schwer zu bespielen, daher rechne ich mit einem Auswärtssieg. 1:2.

SG Freiamt-Ottoschwanden – SF Oberried (in Freiamt)

Sonntag, 15 Uhr

Ich habe Freiamt-Ottoschwanden beim Spiel in Prechtal gesehen. Da haben sie eine klasse erste Halbzeit gespielt. Eine offensivstarke Mannschaft! Wenn sie ihre Offensivpower in Tore ummünzen kann, wird es Oberried sehr schwerhaben. 3:0.

SV Solvay Freiburg – SG Prechtal/Oberprechtal

Sonntag, 15 Uhr

Solvay steht mit dem Rücken zur Wand und müsste allmählich den nächsten Dreier einfahren. Prechtal/Oberprechtal hat sich gefangen, hat derzeit zwar noch große personelle Sorgen, befindet sich aber auf einem aufsteigenden Ast. Daher tippe ich auf ein 1:3.