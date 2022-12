Jetzt auch in Niedersachsen: Frauen dürfen bei den Männern mitspielen

Jetzt gilt also auch in Niedersachsen: Bühne frei für die Frauen bei den Herren. Mal sehen, wie das bei den Fans und Protagonisten in Niedersachsen ankommt.

Bereits im Juni 2021 hatte FuPa in der Umfrage-Serie deutschlandweit nachgehakt und gefragt "Sollen Frauen in Herrenmannschaften mitspielen dürfen?" Das Ergebnis wirkt auf den ersten Blick ausgeglichen. Von den 3359 Umfrage-Teilnehmern meinen etwas über die Hälfte (50,8 Prozent): "Nein, auf keinen Fall!" Im Fußballverband Baden war der Stimmen-Anteil dieser Meinung (64,4 Prozent) am größten, in Thüringen sahen es am wenigsten so (37,3 Prozent).



Von dem guten Viertel, dass sich Frauen im Amateurfußball gut vorstellen kann, glauben mehr als die Hälfte daran, dass dies auch in höheren Ligen möglich sein könnte. Selbst, wenn es der DFB erlauben würde, wäre dies sportlich nur in seltenen Ausnahme-Fällen möglich – zumindest in Anbetracht der bekannten Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern, die nicht nur durch das 7:0 einer U15-Junioren-Mannschaft gegen die australische Frauen-Nationalmannschaft, zum Zeitpunkt des Spiels immerhin Nummer fünf der FIFA-Weltrangliste, belegt wird.