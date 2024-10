Jetzt abstimmen: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats September?

TOR 1 Lucas Wittich, Germania Okriftel, Verbandsliga Hessen Mitte, Wiesbaden

TOR 2 Austin Amer, SV Eintracht Nordhorn, Bezirksliga Weser-Ems, Weser-Ems

TOR 3 Marco Abels, FC Hertha Rheidt, Bezirksliga Mittelrhein, Mittelrhein

TOR 4 Fabian Köglmeier, SpVgg Mariaposching, Kreisklasse Deggendorf, Niederbayern Ost

TOR 5 Lukas Borutta, SF Wanne-Eickel, Landesliga Westfalen, Westfalen

TOR 6 Fabian Höfl, SG Thyrnau, Kreisklasse Passau, Niederbayern Ost

⏳ Wie läuft das Voting?

Wann abstimmen? Ab sofort bis kommenden Freitag, 25. Oktober 2024 um 14 Uhr

Wie abstimmen? Per Voting in unserem Whatsapp-Kanal: Einfach abonnieren und dort dein Lieblings-Tor anklicken.

Auflösung und Bekanntgabe des Gewinners: Freitag, 25. Oktober 2024

🎥 Welche Tore wurden ausgewählt?

Vorgeschlagen werden konnten alle Tore aus dem Amateurfußball, die im vergangenen Monat in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind. Neben euren selbst gefilmten Videos (FuPa.tv etc) konnten auch Tore von Staige/Soccerwatch oder Sporttotal.tv vorgeschlagen werden! Die FuPa-Jury hat aus allen Vorschlägen die Besten ermittelt.

⚽️ Kann ich noch Tore einsenden?

Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! 📬 Bei "Falter Amateur-Tor des Monats Juni/Juli" kann die Einsendung nicht mehr berücksichtigt werden, für die Ausgabe nächsten Monat jedoch schon! Zudem: wir bereiten alle guten Videos auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

_____________________________________________________________

Hall of Fame 🏅

Amateur-Torschützen des Jahres 🥇

Amateur-Torschützen des Monats 🥇