In Eichstätt geht eine Ära zu Ende: Markus Mattes sagt Servus Der Coach des VfB wird im Sommer nach acht Jahren seinen Posten zur Verfügung stellen

Beim VfB Eichstätt geht im Sommer eine Ära zu Ende: Cheftrainer Markus Mattes wird seinen Posten zur Verfügung stellen. Der 47-jährige Karlshulder (Lkr. Neuburg-Schrobenhausen) war Anfang des Jahres 2015 vom TSV Rohrbach zum VfB gekommen. Unter seiner Regie holten die Nord-Oberbayern in der Spielzeit 2016/17 den Meistertitel in der Bayernliga Nord. Mattes schaffte es nicht nur, die Eichstätter in der Regionalliga zu etablieren. In der Saison 2018/19 holten die Altmühltaler völlig überraschend die Vizemeisterschaft hinter dem FC Bayern II und sicherten sich damit den Titel "Bayerischer Amateurmeister". Dies wiederum berechtigte zur Teilnahme am DFB-Pokal, wo die Eichstätter im August 2019 in Ingolstadt vor über 7.000 Zuschauern Bundesligist Hertha BSC unterlagen. Mit eher bescheidenden Mitteln hielt sich der VfB Eichstätt in den Folgejahren in der Regionalliga Bayern. In den obligatorischen Gesprächen im Winter, wie es denn in Zukunft weitergehen soll, konnten sich beide Parteien auf keine weitere Zusammenarbeit einigen. Im Sommer folgt nun nach acht Jahren der Abschied für Markus Mattes.

In einem offiziellen Statement, das der Verein auf seinem Facebook-Kanal veröffentlicht hat, heißt es wortwörtlich: "Markus hat in den vergangenen 7 Jahren als Trainer für den VfB Eichstätt Großes geleistet. Er hat die Mannschaft 2015 in einer schwierigen Situation übernommen und wieder auf Kurs gebracht. Und noch mehr. Mit dem Aufstieg in die Regionalliga und der inzwischen 4-jährigen Zugehörigkeit hat er seine Spuren erfolgreich im Verein hinterlassen. Wir wollen ihm nun den Abschied bereiten, den er verdient hat. Ab dem Sommer, sprich neuer Saison, wollen wir uns dann neu aufstellen!"



Steht ein Nachfoger, der in die großen Fußstapfen treten soll, die Mattes hinterlässt, schon in den Startlöchern? Eichstätts Sportdirektor Johann Benz lässt wissen: "Wir befinden uns aktuell auf Trainersuche. Es wird sicher in den kommenden Tagen auch einige Bewerbungen geben. Intern wissen wir, wen wir angehen wollen. Ich denke, bis spätestens in vier Wochen können wir einen Nachfolger präsentieren."



Was Markus Mattes in Zukunft vorhat? - in Kürze gibt es mehr Informationen dazu!