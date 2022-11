„Ich liebe den Verein“: Quartett soll’s richten beim FC Pipinsried – Stimmung wie ausgewechselt FCP-Macher Höß stürzt

Pipinsried – Am Montagabend hat der FC Pipinsried sein neues Trainer-Quartett präsentiert – zwei Tage nach dem Rücktritt von Frank Peuker. Als Cheftrainer wird der ehemalige Spieler Ati Lushi bis zur Winterpause an der Linie stehen.

Ihm assistieren der Ex-Löwe Herbert Paul sowie Enver Maltas, der aus Ingolstadt hinzugekommen ist. Neuer Torwart-Trainer ist Norbert Aulinger, der in Pipinsried von 2004 bis 2006 bereits als Aktiver das Tor gehütet hat. Der sportliche Leiter Tarik Sarisakal hat vom Verband eine bis zum 30. Juni 2023 befristete Sondergenehmigung bekommen, um offiziell als Trainer tätig zu sein.

FC Pipinsried: Stimmung wie ausgewechselt

Neue Trainer, neue Stimmung. Wie ausgewechselt präsentierte sich die Mannschaft im ersten Training unter den neuen Trainern gegenüber dem Training vor einer Woche, als Frank Peuker das Zepter übernommen hatte. Herrschte in der vergangenen Woche noch arge Tristesse vor, so waren Montag die Gesichter deutlich aufgehellter. „Die Stimmung im Training war prima, die Mannschaft hat ordentlich und gut mitgezogen. In der kurzen Zeit wird der Schwerpunkt auf den Emotionen liegen“, so Co-Trainer Herbert Paul, der bereits bei den Löwen spielte. Enver Maltas war bei der U19 des Drittligisten FC Ingolstadt tätig. Erstes Ziel ist es, in den restlichen vier Saisonspielen (in Aubstadt, gegen Würzburg, in Hankofen-Hailing und gegen den Nürnberg U23) bis zur Winterpause möglichst viele Punkte einzusammeln.