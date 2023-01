Holzheimer SG: Unterstützung für Menschen im Iran geht weiter Der Klub hat sich schon einiges ausgedacht, um die Iraner zu unterstützen. Um weiteres Geld einzusammeln, wird aktuell wird ein Bayern-Trikot versteigert, das der iranische Fußballheld Ali Daei einst dem aktuellen HSG-Coach schenkte.

Aus seiner neuen Heimat heraus versucht der Derakhshan, der 1992 mit seinen Eltern und seiner Schwester nach Deutschland flüchtete, mit verschiedenen Aktionen ein Sprachrohr für die unterdrückten Menschen im Iran zu sein und auch Geld für sie zu sammeln. Seine neueste Initiative: Noch bis Freitag versteigert er bei Ebay ein Trikot, das der ehemalige iranische Nationalspieler Ali Daei ihm schenkte, als der 1998 mit dem FC Bayern bei Werder Bremen zu Gast war.

„Damals war ich 16 Jahre alt und Ali Daei war mein Idol. Ich hänge unheimlich an dem Trikot. Es gibt aber keinen besseren Zeitpunkt, als alle bisherigen Aktionen zur Unterstützung der Protest im Iran zu vereinen, jetzt fügen sich alle Puzzleteile zusammen“, sagt Derakhshan. Kurz nach Beginn der Proteste hatte er bei einem Mannschaftstreffen von der Lage im Iran erzählt, woraufhin seine Spieler auf die Idee kamen, sich in einem kurzen Video mit dem Protest im Iran, insbesondere mit den Frauen, zu solidarisieren. Dieses Video und weitere folgende sorgten bei Instagram für Zugriffszahlen im Millionenbereich und machten die HSG über Nacht weltweit bekannt. Aus allen Teilen des Planeten erreichten die HSG Nachrichten, in denen sich Menschen bedankten und viel Lob spendeten. In einem weiteren Schritt kreierten die Holzheimer ein T-Shirt, das neben dem HSG-Logo und dem Spruch „One Team For One Nation“ (Eine Mannschaft für eine Nation) die Botschaft „Women. Life. Freedom“ zierte. Mit dem Derby gegen den SC Kapellen auf heimischer Anlage begann der Verkauf Anfang Dezember, am Ende kamen 2500 Euro zusammen.