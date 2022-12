Holzheimer SG unterstützt Proteste im Iran mit neuer Aktion Obwohl ihre Videos über diverse Social-Media-Kanäle und Influencer weltweit mittlerweile 20 Millionen Menschen erreicht haben, lassen Holzheims Fußballer in ihrem Engagement nicht nach.

Er geht davon aus, „dass wir mit unseren Videos weltweit bislang 20 Millionen Menschen erreicht haben. Unfassbar!“ Und er will weiter machen mit seinen Fußballern, die die eingehenden Nachrichten im Schichtdienst bearbeiten und „alle beantworten“, verspricht der Coach, der selber die Nachtschicht übernommen hat. „Wenn wir das nicht machen würden, hätten wir das Gefühl, wir würden die Leute im Stich lassen.“ Doch mittlerweile kommt das fünfköpfige Team an seine Grenzen – auch emotional. Derakhshan: „Wir bekommen heimlich unter Lebensgefahr gemachte Videos, die sind so unfassbar grausam, dass ich am Anfang nur geweint habe.“