Hankofen-Coach Ketterl: "Jammern hilft nix - wir brauchen die Punkte" Nach Niederlagen gegen Bayern II und Wacker wartet mit Fürth II der nächste schwere Brocken auf den Regionalliga-Aufsteiger

Das Durcheinander in der Mannschaft zu Beginn, gepaart mit der mangelnden Chancenverwertung stößt dem Coach noch immer sauer auf. "Daran müssen wir jetzt arbeiten. Wir haben nun zwei Spiele hintereinander gegen einen Topgegner bestritten - jetzt kommt das dritte. Ich hoffe, dass wir defensiv wieder stabiler werden und offensiv effektiver." Anpfiff am Samstag im Fürther Sportpark Ronhof ist um 14 Uhr.

Spieltext Gr. Fürth II - Hankofen

Die U23 der SpVgg Greuther Fürth rangiert momentan zwar fünf Tabellenplätze hinter den Niederbayern, jedoch liegen nur drei Punkte zwischen den beiden Teams. "Je nachdem, wer gegen uns auflaufen wird, bringt die Fürther Mannschaft viel Erfahrung auf den Platz - obwohl es ja grundsätzlich noch junge Burschen sind", schätzt der 62-Jährige die Mittelfranken als unberechenbaren Gegner ein.

Gerade vor Ausnahmekickern wie Daniel Adlung ("viele Zweitliga-Einsätze"), Gideon Jung ("lange in der ersten Liga beim HSV") oder auch Marco Meyerhöfer hat Ketterl höchsten Respekt. "Das sind alles gestandene Kicker - und dann haben sie noch sehr gute Talente." Wie etwa Armindo Sieb (19), der von den Bayern Amateuren nach Fürth wechselte. Oder Lucien Littbarski, 19-jähriger Sohn des 90er-Weltmeisters Pierre Littbarski. "Da sind so einige dabei, die vom spielerischen Niveau her, in der technischen Ausbildung und in Sachen Geschwindigkeit zu beachten sind."