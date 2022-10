Hammah steckt weiter tief im Sumpf 1. Kreisklasse: MTV unterliegt Agathenburg/Dollern 1:3 - Ergebnis schmeichelhaft

Nach zuletzt drei Siegen und einem Unentschieden trat der Gast mit breiter Brust an. Anders der MTV. Schlechte Körpersprache, zu große Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. „Unsere Leistung war unterirdisch. Der Gästesieg ging voll und ganz in Ordnung. Hätte Benedikt Funke nicht noch einiges vereitelt, wäre es für uns noch schlimmer geworden“, schimpfte MTV-Coach Nico Wellm. Aus dem Gewühl heraus gelang Justin Sladek das 0:1. Danach scheiterte Julio Paruzel an der Latte. Kurz nach der Halbzeit gelang ihm dann doch das 0:2. Die Gastgeber agierten weiter ohne Mut und Durchschlagskraft. Agathenburg/Dollern ließ einige guter Konter liegen. Beim 0:3 unterlief Keeper Benedikt Funke ein Fehler, Justin Kalwa nutzte ihn. Damit war der Drops gelutscht. Daran änderte das Eigentor von Pascal Peplies auch nichts mehr. Till Funke hatte gegen die Latte geköpft, Peplies ins Tor gelenkt. „Langsam bin ich auch ein wenig sprachlos“, so Nico Wellm. Der MTV steht auf einem Abstiegsplatz und muss jetzt am kommenden Freitag zum direkten Konkurrenten Schwinger SC. Für die Hinsch-Elf geht es in Apensen weiter.

Schiedsrichter: Christopher Blank - Zuschauer:

Tore: 0:1 Justin Sladek (18.), 0:2 Julio Paruzel (51.), 0:3 Justin Kalwa (80.), 1:3 Pascal Peplies (83. Eigentor)