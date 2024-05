Apensen kommt dreimal zurück und verliert dann doch

Eine torreiche Partie sahen die Zuschauer "Am Soltacker" in Apensen. Mit 3:6 unterlag der TSV II dem Aufstiegsaspiranten SV Agathenburg/Dollern, der sich dadurch in eine gute Position für die letzten vier Spieltage brachte und auch im Kampf um den Meistertitel noch im Spiel bleibt.

"Es war bald jeder Schuss ein Treffer. Am Ende fiel der Sieg für den SV um zwei Tore zu hoch aus", fand Apensens Coach Peter Steffens. Bereits nach wenigen Minuten hätten die Gäste führen können, doch Justin Sladek bekam keinen Druck hinter seinen Schuss. Niko Hause machte es kurz darauf besser. Noah Pejas holte sich den Ball kurz vor der Torauslinie, legte ab und der Routinier traf zum 0:1. "Agathenburg/Dollern machte jetzt Druck, hatte zwei weitere gute Gelegenheiten, doch Nico Roggendorf rettete jeweils zur Ecke", so Steffens. Tim Oelkers gelang nach etwas mehr als einer halben Stunde nach Vorarbeit von Niklas Albers der Ausgleich. Direkt danach eine Dreifachmöglichkeit für die Gastgeber. Yasin Ergin scheiterte völlig frei vor dem Tor an Keeper Tino Ebeling, den Nachschuss von Niklas Albers klärte Lennard Brettschneider auf der Linie und der zweite Versuch von Albers ging über den Kasten. Die Gäste machten es besser, gingen kurz vor der Pause durch Julio Paruzel wieder in Führung.

Torschützenkönig der Vorsaison trifft zweimal

In Halbzeit zwei überschlugen sich die Ereignisse. Freistoß Albers - 2:2. Weitschuss Sladek - 2:3. Bogenlampe Albers - 3:3. "Danach plätscherte die Partie vorerst so dahin, hatte sich deutlich beruhigt. Über die Außenpositionen ist Agathenburg/Dollern einfach stark und immer gefährlich", so Steffens. In der Schlussphase, die auch hitziger wurde, war der Tabellenzweite dann eiskalt, schoss noch drei Treffer. "Unschön, was die Gästezuschauer da mit unseren Spielern machten. Einen Frustrierten musste ich auswechseln, weil er nicht mehr wollte", gab der Apenser Coach noch zu Protokoll. Für seine Mannschaft ist jetzt Pause, Agathenburg/Dollern, jetzt acht Punkte vor dem Dritten, empfängt das Schlusslicht Cranz-Estebrügge II.

Schiedsrichter: Nihat Sagir - Tore: 0:1 Niko Hause (7.), 1:1 Tim Oelkers (33.), 1:2 Julio Paruzel (43.), 2:2 Niklas Albers (47.), 2:3 Justin Sladek (52.), 3:3 Niklas Albers (54.), 3:4 Justin Sladek (73.), 3:5 Can Aust (84.), 3:6 Oliver Marchel (90.+3)