Gewaltiger Sprung: Eintracht Mahlsdorf verpflichtet Bezirksliga-Spiele Oberligist kann Neuzugang begrüßen, weitere Spieler sind für die 2.Herren vorgesehen

Es gibt diese „Märchen“, bei denen Spieler erst spät in ihrer Laufbahn Fußballprofi werden, ohne vorher in einem Nachwuchsleistungszentrum gewesen zu sein. Auch der Amateurfußball schreibt hier seine eigenen Geschichten. Eintracht Mahlsdorf zum Beispiel gibt ab der Rückrunde Maximilian Boritzki die Chance, sich in der Oberliga zu beweisen. Zuvor spielte der Mittelfeldspieler in der Bezirksliga, bei Einheit zu Pankow. Erst im Sommer war der 22-Jährige mit seinem Team aufgestiegen, hatte mit 23 Toren und mehreren Vorlagen seinen Beitrag geleistet. Auch in der ersten Halbserie wusste er mit 17 Toren in nur 14 Spielen zu überzeugen. Ob er bereit für den nächsten Schritt, kann er beweisen.