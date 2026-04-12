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Fußball-Sonntag in Hamburg: Das sind die Ticker, Ergebnisse & Tabellen
FuPa Hamburg präsentiert euch das Fußball-Wochenende in der Hansestadt mit allen Spielen, Tabellen und Ergebnissen sowie einigen interessanten Duellen für das gesamte Wochenende.
FuPa Hamburg sucht laufend Ligaleiter, die bei der Datenpflege einzelner Ligen helfen. Von Vorteil ist natürlich, wenn sich die Ligaleiter in der entsprechenden Klasse auch auskennen, beispielsweise als Spieler, Schiedsrichter und/oder Trainer aktiv sind. Hier gibt es alle Informationen zur Ligaleitung auf FuPa.
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