Wieso eure Liveticker auf FuPa Hamburg so wichtig sind

Mit diesem Artikel will euch FuPa Hamburg erklären, warum eure Liveticker so wichtig sind. Denn immer wieder erreichen die Redaktion Fragen, warum Daten in Spielerprofilen oder Kaderübersichten nicht vollständig sind - oder warum eine Elf der Woche in einer bestimmten Liga nicht zustande gekommen ist. Zudem gibt es pro Liveticker Prämienpunkte für den FuPa-Shop.
Vor einigen Tagen schrieb ein Stürmer eine E-Mail mit der Frage, warum bei ihm in der Statistik keine Vorlagen ausgewiesen werden - er habe doch schon siebenmal seinen Mitspielern Treffer aufgelegt. Der Grund liegt auf der Hand: Es gab weder Liveticker noch wurden die Daten nach Spielende vollständig nachgepflegt. Vorlagen und Karten können nur in den seltensten Fällen von der FuPa-Redaktion nachgetragen werden, da diese Informationen öffentlich nicht verfügbar sind. Die Redaktion kann nicht auf allen Plätzen gleichzeitig sein, entsprechend ist FuPa Hamburg auf eure Mitarbeit angewiesen, um für vollständige Datensätze bis in die Hamburger Kreisklasse zu sorgen.
Zunächst werden die Aufstellungen eingegeben. Läuft der Ticker, folgen die Tore, die einem Spieler zugeordnet werden - das gilt auch für Vorlagen. Ebenso werden gelbe, gelb-rote und rote Karten sowie Wechsel im Liveticker hinterlegt. All diese Daten werden in Echtzeit den jeweiligen Mannschafts- und Spielerprofilen zugeordnet.
Wird ein Spieler nach 75 Minuten ausgewechselt, werden ihm diese Minuten automatisch gutgeschrieben. Hat er in dieser Zeit ein Tor vorbereitet und eine gelbe Karte erhalten, erscheint das direkt im Spielerprofil - genau in dem Moment, in dem ihr es eintragt.
Falls es am Spielfeldrand hektisch wird und nicht alles korrekt erfasst ist, lässt sich das problemlos nacharbeiten. Einfach nach dem Spiel oder später bequem von zuhause den Spielbericht im FuPa-System öffnen und fehlende Daten ergänzen - das dauert nur wenige Minuten und funktioniert problemlos über Smartphone oder Tablet.
Eure Arbeit lohnt sich - und zwar gleich mehrfach. Für jedes getickerte Spiel erhaltet ihr zehn Punkte, die ihr gegen Prämien eintauschen könnt. Gleichzeitig werden die Statistiken für Spieler, Mannschaften und Vereine korrekt dargestellt. Das ist vor allem für die Spieler selbst wichtig, da ihre Profile aussagekräftig bleiben.
Darüber hinaus profitieren alle Nutzer von FuPa Hamburg. Sie erhalten aktuelle und vollständige Informationen zu Spielen, Teams und Spielern - und das über alle Ligen hinweg. Idealerweise werden alle Spiele eines Spieltags getickert, sodass eine vollständige Livescore-Übersicht entsteht.
Ein weiterer Vorteil: Nur mit erfassten Aufstellungen können Spieler direkt nach Abpfiff für die Elf der Woche nominiert werden.
Auch euer Verein profitiert unmittelbar. Durch eure Datenpflege und die kostenlosen FuPa-Widgets lassen sich Statistiken und Spielerdaten problemlos auf der Vereinswebsite einbinden. So entsteht mit geringem Aufwand ein echter Mehrwert für Fans, Unterstützer und Mitglieder.
Zudem unterstützt ihr die Redaktion, denn viele Inhalte und Artikel basieren auf diesen Daten.
Fazit: Ohne euch geht es nicht! Sollte es noch offene Fragen geben, meldet euch jederzeit bei FuPa Hamburg: Schickt uns euer Anliegen per E-Mail an hamburg@fupa.net oder per WhatsApp-an +49 163 1979449.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: