FuPa Hamburg: So berichten wir über euer Team

FuPa Hamburg startet seit Januar neu durch - und will auch über euren Verein oder euer Team berichten! Wie das geht, erfahrt ihr hier. Euer Aufwand hält sich dabei in Grenzen.
Auf FuPa Hamburg gibt es täglich neue Nachrichten über den Hamburger Amateurfußball. Regelmäßige News über die Oberliga Hamburg sind ebenso zu finden wie interessante Neuigkeiten aus der Hamburger Kreisklasse - und das soll auch so weitergehen! Die Redaktion von FuPa Hamburg ist täglich auf der Suche nach neuen Themen, euren Neuigkeiten!
Um die Redaktion von FuPa Hamburg zu unterstützen, könnt ihr die Redaktion per E-Mail an hamburg@fupa.net oder per WhatsApp an +49 163 1979449 kontaktieren. Schreibt einfach kurz euren Namen und euer Anliegen und die Redaktion stellt euch im Gegenzug Fragen für einen Bericht über eure News. Ihr wollt über die neueste Entwicklung sprechen? Gerne! Ihr habt einen Transfer oder einen Trainerwechsel zu verkünden? Haut in die Tasten! Ihr wollt uns nach eurem Spiel regelmäßig ein Statement schicken? Jederzeit! Sprachnachrichten sind natürlich erlaubt, sollten sich aber in einem vernünftigen zeitlichen Rahmen bewegen.
Wir kontaktieren euch im Gegenzug ebenfalls, sodass wir gemeinsam euren Klub und euer Team in den Fokus rücken. Womit ihr uns helfen könnt: Schickt uns Bilder zu euren Anliegen zu: Sei es Fotos von euren Sportanlagen, euren Wappen oder Trikots, von Personen, um die es geht, oder gemeinsame Teambilder nach den Spielen auf dem Platz oder in der Kabine. Tolle Schnappschüsse werten die Artikel extrem auf, zu beachten gibt es allerdings diese Voraussetzung: Ihr müsst die Erlaubnis des Fotografen haben, die Fotos an FuPa weiterzureichen.
Sollten sich Fragen ergeben, könnt ihr die Redaktion per E-Mail oder WhatsApp ebenfalls jederzeit kontaktieren.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
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