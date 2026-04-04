FuPa Hamburg: So berichten wir über euer Team

Eure Nachrichten auf FuPa. – Foto: Andreas Santner

FuPa Hamburg startet seit Januar neu durch - und will auch über euren Verein oder euer Team berichten! Wie das geht, erfahrt ihr hier. Euer Aufwand hält sich dabei in Grenzen.

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Auf FuPa Hamburg gibt es täglich neue Nachrichten über den Hamburger Amateurfußball. Regelmäßige News über die Oberliga Hamburg sind ebenso zu finden wie interessante Neuigkeiten aus der Hamburger Kreisklasse - und das soll auch so weitergehen! Die Redaktion von FuPa Hamburg ist täglich auf der Suche nach neuen Themen, euren Neuigkeiten!

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