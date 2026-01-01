Unterstütze FuPa Hamburg als Ligaleiter bei der Datenpflege

Ligaleiter sind quasi die nächste Stufe des Vereinsverwalters, denn sie sorgen dafür, dass die Daten einer Liga gepflegt und stets aktuell gehalten sind. Ohne die zahlreichen Ligaleiter in Deutschland gäbe es in vielen Ligen keine Elf der Woche - und wer kennt es nicht? Nach einem tollen Derbysieg nicht in die Auswahlmannschaft zu kommen, weil nicht genügend gegnerische Aufstellungen eingetragen sind, nervt einfach nur.

Melde dich - FuPa sucht Ligaleiter!

Vereine, Funktionäre, insbesondere aber auch die Spieler selbst können dazu beitragen, dass sich die Ligen und die Unterseiten immer weiter mit Leben füllen. FuPa ist da auf eure Unterstützung angewiesen. FuPa Hamburg sucht daher auf ehrenamtlicher Basis zuverlässige Ligaleiter oder Ligaleiter-Teams, die sich beispielsweise um die Oberliga, Landesliga Hansa, Bezirksliga Hamburg Ost, Kreisliga Hamburg oder Kreisklasse Hamburg kümmern.

Was Ligaleiter hauptsächlich machen

Bei der Datenpflege helfen - Statistiken und Aufstellungen eintragen, damit die Elf der Woche generiert wird und Profile vollständig sind

Bei der Kaderpflege und bei Spielertransfers helfen

Unterstützung bei der Ergebnispflege

Wahlweise können auch Zuschauerzahlen, vorab Schiedsrichter-Ansetzungen oder Testspiele erfasst werden. Wer darüber hinaus gerne Berichte schreiben möchte, dabei hilft die Redaktion ebenfalls gerne.

Voraussetzungen als Ligaleiter

Die Voraussetzungen sind ganz einfach: Bock auf Fußball und Statistikpflege!

Wenn du also Lust hast, Ligaleiter bei FuPa Hamburg zu werden, dann schreibe uns gerne eine E-Mail an hamburg@fupa.net. Solltest du aus einem anderen Gebiet stammen, leiten wir deine Anfrage gerne weiter!