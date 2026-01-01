Unterstütze FuPa Hamburg als Ligaleiter bei der Datenpflege

FuPa ist das führende Amateurfußball-Portal in Deutschland - und das liegt natürlich auch an den zahlreichen Vereinsverwaltern und Ligaleitern, die in jedem Winkel der Republik bei der Datenpflege helfen. FuPa Hamburg hat allein über 4.000 registrierte Nutzer, in großen Gebieten wie dem FuPa-Top-Gebiet FuPa Niederrhein sind es sogar weit über 80.000.
Ligaleiter sind quasi die nächste Stufe des Vereinsverwalters, denn sie sorgen dafür, dass die Daten einer Liga gepflegt und stets aktuell gehalten sind. Ohne die zahlreichen Ligaleiter in Deutschland gäbe es in vielen Ligen keine Elf der Woche - und wer kennt es nicht? Nach einem tollen Derbysieg nicht in die Auswahlmannschaft zu kommen, weil nicht genügend gegnerische Aufstellungen eingetragen sind, nervt einfach nur.
Vereine, Funktionäre, insbesondere aber auch die Spieler selbst können dazu beitragen, dass sich die Ligen und die Unterseiten immer weiter mit Leben füllen. FuPa ist da auf eure Unterstützung angewiesen. FuPa Hamburg sucht daher auf ehrenamtlicher Basis zuverlässige Ligaleiter oder Ligaleiter-Teams, die sich beispielsweise um die Oberliga, Landesliga Hansa, Bezirksliga Hamburg Ost, Kreisliga Hamburg oder Kreisklasse Hamburg kümmern.
Wenn du also Lust hast, Ligaleiter bei FuPa Hamburg zu werden, dann schreibe uns gerne eine E-Mail an hamburg@fupa.net. Solltest du aus einem anderen Gebiet stammen, leiten wir deine Anfrage gerne weiter!
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: