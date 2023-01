Für immer Burghausen? Wacker-Bekenntnis von Christoph Schulz Der gebürtige Passauer hat seinen Vertrag beim Regionalligisten gleich um drei weitere Jahre bis 2026 verlängert

"Wir sind sehr glücklich darüber, dass sich mit Christoph Schulz unser ehemaliger NLZ-, inzwischen langjähriger sowie erfahrener Regionalliga-Spieler und aktueller Kapitän der ersten Mannschaft für einen Verbleib und eine Vertragsverlängerung beim SV Wacker Burghausen bis 2026 entschieden hat. In seiner Laufbahn spiegelt sich auch unser aktuelles Nachwuchsförderungs-Konzept mit einer Steigerung der Durchlässigkeit von der U19 in den Herrenbereich und der anschließenden Etablierung im Regionalliga-Team perfekt wider, weshalb er ein wichtiges Vorbild für alle Nachwuchskicker des SVW ist", kann Karl-Heinz Fenk, der Sportliche Leiter des SV Wacker, gar nicht genug die Verdienste von Schulz würdigen und hebt zugleich die Sozialkompetenz des Leaders hervor: "Mit Christoph ist es uns gelungen, nicht nur einen Führungsspieler sowohl auf als auch neben dem Platz, sondern auch einen rundum super Menschen an den Verein zu binden."

Christoph Schulz lässt sich in einem Pressestatement zitieren: "Zunächst möchte ich mich bei den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen in meine Person und die angenehmen Gespräche bedanken. Ich fühle mich sowohl im Verein als auch in der Stadt nach wie vor sehr wohl und habe neben dem Fußball zudem einen Job bei der Wacker Chemie AG, der mir viel Spaß bereitet. Deshalb habe ich mich zum mittlerweile sechsten Mal für eine Vertragsverlängerung in Burghausen entschieden und freue mich wirklich sehr, dass ich bis mindestens 2026 weiter für den SV Wacker und vor unseren tollen Fans spielen werde." Nun hoffen alle in Burghausen, dass der "Capitano" so schnell wie möglich wieder fit wird. Am 3. Oktober im Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers riss sich Schulz eine Sehne im Oberschenkel und musste operiert werden. In der Vorbereitung soll sich der Außenverteidiger nun wieder langsam an die Mannschaft herantasten.