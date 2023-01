Fuchs folgt beim VfB Oberndorf auf Lorenz Beim Kreisklassisten kommt es im Sommer zu einem Trainerwechsel

Beim VfB Oberndorf wird man sich im Sommer vom langjährigen Trainer Florian Lorenz trennen. Lorenz ist seit der Saison 2018/19 Trainer beim VfB Oberndorf, kam damals von der SG Unterringingen an den Lech. Mit Lorenz kann man auf eine erfolgreiche Zeit in der Kreisklasse Nord 2 zurückblicken.

Man erreichte regelmäßig das obere Tabellendrittel, die beste Platzierung hierbei war ein 4. Platz am Ende der Saison 2021/22. Seine mittlerweile 5-jährige Amtszeit am Lech wird nach der Saison in beidseitigem Einvernehmen enden. „Man kann nur froh sein, solch einen Trainer, in der für Vereine sehr schweren Coronazeit gehabt zu haben, der fast täglich mit jedem einzelnen Kontakt hielt und die unterschiedlichsten Trainingsmethoden über Skype oder sonstige Medien die Jungs unermüdlich bei Laune hielt. Flo hat die Mannschaft auf ein neues Level gehoben technisch wie taktisch. Leider reichte es nicht für die ersten beiden Plätze“ - erklärt Hannes Stehle.

Lorenz fiel, wie Stehle bereits betonte, durch außergewöhnlichen Einsatz, die Mannschaft in jeder Sekunde seiner Amtszeit auf ein neues Level zu bringen, auf. „Ich bedanke mich für schöne 5 Jahre, in denen ich tolle Menschen kennengelernt, und sich sehr viele Freundschaften gebildet haben. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft alles Gute und drücke die Daumen, dass die angestrebten Ziele erreicht werden. Ich werde den Verein immer im Herzen tragen und künftig als Fan begleiten.“ – so Lorenz.

Wir freuen uns Florian in Zukunft weiterhin das ein- oder andere Mal am Lech begrüßen zu dürfen und wünschen ihm nur das aller Beste für seine sportliche und auch private Zukunft!

Somit schlägt man auf der Trainerposition nach langer Konstanz ein neues Kapitel auf.