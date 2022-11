Frustrierendes Kellerduell: TSV Buchbach tritt gegen Illertissen auf der Stelle 23. Spieltag der Regionalliga Bayern im Live Ticker

Der TSV Buchbach gastierte zum Kellerduell beim FV Illertissen. Die Nullnummer hilft keinem so recht weiter. Der Ticker in der Nachlese.

Vorbericht:

Buchbach – Nachdem die Amateurligen in Bayern bereits seit einer Woche ruhen, nähert sich die Regionalliga Bayern auch so langsam der Winterpause. Nur noch zwei Partien stehen in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands an. Sein letztes Auswärtsspiel des Jahres bestreitet der TSV Buchbach am Samstag. Ab 14 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Andreas Bichlmaier beim FV Illertissen. Wir berichten von der Partie im ausführlichen Liveticker.

Der TSV reist als leichter Favorit zum Kellerduell. Aus ihren bisherigen 22 Spielen sammelten die Buchbacher 26 Punkte und stehen damit aktuell auf Platz 12 von 20. Der Vorsprung auf die Relegationszone beträgt nur einen Zähler, der auf die direkten Abstiegsränge nur zwei. Genau dort steht der Gegner.