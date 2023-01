Flutlichtspiel im Siegerland - eine Oberliga-Partie neu angesetzt Am Sonntag fielen drei Oberliga-Nachholspiele der Witterung zum Opfer.

Es ist das Karnevalswochenende, an dem eigentlich auch die beiden anderen Spiele Westfalia Rhynern - TuS Ennepetal und TuS Erndtebrück - ASC 09 Dortmund nachgeholt werden müssten. Eine genaue Ansetzung ist jedoch noch nicht fix, wie Andreas Kersting (Sportlicher Leiter Westfalia Rhynern) und Holger Lerch (Sportlicher Leiter TuS Erndtebrück) gegenüber FuPa Westfalen erklären.

Der TuS Bövinghausen ist im Übrigen ein Liebhaber von vorgezogenen Partien. Auch das Gastspiel in Lotte und das Derby gegen Aplerbeck an den kommenden beiden Spieltagen werden nicht am Sonntag, sondern am Samstag stattfinden.

Landesliga 2