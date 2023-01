TuS Bövinghausen nimmt 118-fachen Regionalliga-Verteidiger "blind" Oberliga-Spitzenreiter TuS Bövinghausen hat nochmal nachgelegt und den dritten Winterneuzugang verpflichtet.

Dieser hat eine beeindruckende Vita und wurde ohne Probetraining unter Vertrag genommen. Denn der 25-jährige Jesse Sierck ist bereits seine gesamte Karriere in der vierthöchsten Spielklasse unterwegs und hat für den TuS Koblenz, den FSV Frankfurt und in der vorigen Saison beim KFC Uerdingen in der Regionalliga gespielt.