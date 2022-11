FC Pipinsried im Chaos-Modus: Peuker schon wieder weg Fußball Regionalliga

Pipinsried – Chaos beim FC Pipinsried: Nur wenige Minuten nach der 0:2- Heimniederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth U23 am Samstag gab der erst am Montag installierte neue Trainer Frank Peuker sein Amt zurück. Nach dem Ausscheiden von Niko Jelisic verlässt damit der zweite Trainer binnen einer Woche den Regionalligisten.

Das ist nicht alles: Co-Spielertrainer Pablo Pigl und Torwarttrainer György Szekely haben bereits am Freitag das Handtuch geworfen. Dass die Mannschaft nach der Niederlage auf den vorletzten Platz in der Tabelle abgerutscht ist, gerät dabei schon fast zur Nebensache (Torschützen Robin Littig in der 83. und Fabian Baumgärtel per Strafstoß in der 87. Spielminute).

FC Pipinsried: Peuker beklagt Respektlosigkeit der Spieler

„Nach der Pressekonferenz habe ich dem sportlichen Leiter Tarik Sarisakal und dem zweiten Vorsitzenden Martin Schmidl mitgeteilt, dass ich nicht mehr zur Verfügung stehe“, so Peuker am Samstagabend im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Nach den Trainingseindrücken in der Woche habe ich am Freitag mit der Mannschaft gesprochen. Aber mit der Gruppenbildung, dem Egoismus und der Respektlosigkeit gegenüber meiner Person bin ich nicht mehr bereit, den Weg zu gehen“, erklärte Peuker seinen Rücktritt nach nur sechs Tagen im Amt. Einige Spieler hätten ihn noch nicht einmal gegrüßt. „Ich will und kann die Energie dafür nicht aufbringen.“

Der sportliche Leiter des FC Pipinsried, Tarik Sarisakal, sagte, er könne Peuker „zu 100 Prozent verstehen. Was einige Spieler abgezogen haben, lässt jeglichen Anstand und jede Kinderstube vermissen. Das Ganze ist eine bodenlose Frechheit.“ Wie sich das Fehlverhalten einiger Spieler konkret gezeigt habe, sagte Sarisakal nicht.

FC Pipinsried: Tarik Sarisakal will bleiben und erhält Unterstützung von Präsident Küspert

„Aber nicht, dass wir uns falsch verstehen. 80 Prozent der Mannschaft hat einen einwandfreien Charakter“, ist sich der sportlich Verantwortliche des FC Pipinsried sicher. An die anderen gewandt findet Sarisakal deutliche Worte: „Wenn ein oder mehrere Spieler meinen, sie brauchen nicht mehr für den FC Pipinsried zu spielen, dann ist das ihr Ding. Sie brauchen aber auch nicht zu glauben, dass sie von uns die Freigabe erhalten. Dann schmoren sie eben sieben Monate. Und welcher Verein möchte dann Spieler, die sich so verhalten?“, stellt er fragend in den Raum.