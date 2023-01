FC Karnap: Bei Aufstieg kommen die Flippers nach Essen FuPa-Wintercheck: Daniel Josth at bei einem möglichen Aufstieg des FC Karnap Großes geplant.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Daniel Jost: Die Jungs spielen eine Hinrunde mit ganz wenig Makel, haben lediglich bei einem Unentschieden und einer verdienten Niederlage Punkte verschenkt. Wir sind sehr zufrieden mit der Hinrunde.

Gibt es Veränderungen im Team?

Jost: Abgänge haben wir keine zu beklagen. Als Zugang können wir Emre Demir, der schon seit seit Monaten im Training ist, nach seinen kurzen Ausflug zu Barispor Essen wieder zurück an der Lohwiese begrüßen.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Jost: Unsere A-Jugendlichen die Ihr erstes Senioren Jahr spielen, haben sich sehr gut an den Seniorenfußball gewöhnt und waren von Anfang an ein wichtiger Baustein in unserer Mannschaft. Aber im Ganzen hat sich die Mannschaft sehr gut entwickelt, was sich auch in der Tabellensituation äußert.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Jost: Da habe ich nur ein Spiel: Unsere Niederlage gegen Fatihspor Essen bleibt negativ wie positiv in Erinnerung. Man hat gesehen, wie die Mannschaft auf eine Niederlage reagiert und das durchaus sehr positiv. Negativ: Wir haben 1:4 verloren.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Jost: Weniger negative Schlagzeilen über uns Amateure im Fußball. Leider werden - wie auch in anderen Themen - alle über den gleichen Kamm geschoren. Ich wünsche mir für 2023, dass wir unsere Ziele erreichen die wir uns vorgenommen haben - Platz 1-2. Besonders wüschen Ich mir für alle eine faire und verletzungsfreie Zeit im Fußball.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Jost: Bis zu unseren Trainingslager im Sommer 2022 in Goch, kannte ich die guten alten Flippers nicht. Mittlerweile hängen mir die "40 Jahre die Flippers" aus den Ohren raus. Sogar unsere nicht so textsicheren Jungs nehmen Nachhilfe auf Youtube. Nach den Spielen kann es das ein oder andere mal schon eskalieren. Da möchte ich nicht so weiter ins Detail gehen. Schaffen wir den Aufstieg verspreche ich hole ich den Olaf nach Essen Karnap.