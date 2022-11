FC Illdorf - TSG Untermaxfeld 2:0 (0:0)

So., 18.09.2022, 15:00 Uhr

In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen die meiste Zeit im Mittelfeld ab, was dazu führte, dass es kaum Chancen auf beiden Seiten gab. Nach der Halbzeit passierte etwas mehr. In der 54. Minute fand Lukas Steidle mit seiner Freistoßflanke den Kopf des Spielertrainers Alex Gerbl, der ohne viel Gegenwehr zum 1:0 einköpfen konnte. Nur drei Minuten später legte Markus Martin das 2:0 für das Heimteam nach (57.). Durch zwei Großchancen durch Alex Gerbl (78.) und Rene Reiter (84.) hätte der FCI alles klarmachen können, doch beide verpassten die Vorentscheidung.