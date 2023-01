»Er kann ein Spiel lesen wie kaum ein Zweiter« Die neue FuPa-Serie über die Co-Trainer der Regionalliga Bayern +++ Teil 1: Thomas Kurz, Wacker Burghausen

"Thomas ist äußerst wichtig für uns", sagt Karl-Heinz Fenk, Sportlicher Leiter des SV Wacker Burghausen, und ergänzt: "Ich persönlich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen, weil er auch menschlich einfach top ist."

Die Rede ist von Thomas Kurz, Co-Trainer beim Regionalliga-Team aus dem Landkreis Altötting. Der 34-Jährige kehrte im Juni vergangenen Jahres zu seinem Ex-Verein zurück (FuPa berichtete), wohin er nach seinen ersten Nachwuchs-Stationen beim SV 1963 Unterneukirchen und beim FC Bayern München mit 17 Jahren ins Nachwuchsleistungszentrum der oberbayerischen Werkself wechselte.

In der A-Junioren-Bundesliga sorgte er sogleich für Furore, holte sich u.a. in der Saison 2006/07 den Titel des Torschützenkönigs und wurde in den Regionalliga Süd-Kader der Salzachstädter berufen. Drittliga-Luft schnupperte der 1,91-Meter-Abwehrrecke in der Folge bei Wacker, den FC Bayern Amateuren und dem SSV Jahn Regensburg. Zuletzt war Thomas Kurz nach seinem Abschied vom FC Ingolstadt II beim SV Manching als Co-Spielertrainer in der Bezirksliga Oberbayern Nord tätig.

"Er ist ein absoluter Fachmann und kann ein Spiel lesen wie kaum ein Zweiter", beschreibt Fenk den Trainer-Assistenten von Chefcoach Hannes Sigurdsson weiter. "Die Zusammenarbeit mit Hannes, der ihm aufgrund seiner hohen Expertise sehr viel Freiraum lässt, ist einfach überragend."

Wir haben uns mit Thomas Kurz über seine Arbeit als Co-Trainer beim SV Wacker Burghausen unterhalten: