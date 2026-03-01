Emin Brobbey läuft heiß, SV Curslack-Neugamme verliert Kellerduell

In der Oberliga Hamburg lassen die Verfolger des ETSV Hamburg am 25. Spieltag Punkte liegen. Während der Spitzenreiter zusehen muss, kommen Eimsbütteler TV und TuS Dassendorf nicht über Remis hinaus. Dahinter setzt der FK Nikola Tesla ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf. Schlusslicht SV Curslack-Neugamme verliert endgültig den Anschluss.
UPDATE: Wenige Stunden vor dem Anstoß muss der ETSV Hamburg sein Heimspiel am Freitag absagen - der Grund ist kurios!
Schon gelesen?
>>> Aufstieg ist für SC Victoria kein Thema
SC Victoria – TSV Sasel 2:2
SC Victoria: Luis-Luka Gleich, Yago Heider
TSV Sasel: Nick Peters, Selim Ajkic
Tore: 0:1 Nick Peters (23.), 1:1 Luis-Luka Gleich (45.), 1:2 Selim Ajkic (47.), 2:2 Yago Heider (90.)
FC Teutonia 05 Ottensen – HT 16 0:2
FC Teutonia 05 Ottensen: Phil Kolvenbach (43. Maximilian Sieg), Makan Akpinar (46. Arbes Tahirsylaj), Ryusei Abe, Jesse Jeremias Keller, Mustafa Efe Aktürk, Caner Levent Bektas, Eris Ibrahimi, Efekan Calikoglu, Joel Osei Szillat (72. Arsen Kusyi), Abednego Daams (46. Elia Boachie Boakye), Soobin Jung - Trainer: Mehdi Saeedi-Madani
HT 16: Bünyamin Ekrem Bulanik, Furkan Berat Gökmen, Nico Gerber (80. Dave Fehlandt), Pascal Gerber, Jesse Obeng Boateng, Deran Toksöz, Burak Hüseyin Keskin, Rouven Treu (72. Leonel Varela Monteiro), Chris Tabi Bandoh (65. Caleb Kakra Awuah), Elyesa-Kamil Pekin (65. Jeffrey Adu), Emirkaan Güzel (72. Valentin Zalli) - Trainer: Erdinc Örün
Schiedsrichter: Andre Heinrich (Hamburg)
Tore: 0:1 Elyesa-Kamil Pekin (31.), 0:2 Chris Tabi Bandoh (37.)
Im unteren Tabellendrittel setzte der FK Nikola Tesla ein deutliches Zeichen, weil er beim FC Türkiye Wilhelmsburg klar gewann. Emin Leon Brobbey schnürte einen Dreierpack (27., 40., 52.), zudem trafen Gedeon Owusu Wedemeyer (50.) und Fawaz Kassimou (61.). Der Anschlusstreffer von Noah-Ali Musse Osman (73.) hatte nur noch statistischen Wert, während Nikola Tesla sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte.
Der TSV Buchholz 08 verschaffte sich im Kellerduell gegen HEBC Hamburg Luft, weil er nach torloser erster Halbzeit konsequent zuschlug. Jonas Fritz eröffnete den Torreigen (69.) und legte wenig später nach (74.), dazwischen traf Simon Leonardo Keisef per Foulelfmeter (72.). Mahmoud Haidar setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt (88.), wodurch Buchholz wichtige drei Punkte sammelte und den FC Türkiye auf drei Zähler distanziert.
Der TuRa Harksheide gewann beim Niendorfer TSV knapp, weil Adrian Sousa in der 83. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Auch wenn noch viele Spieltage anstehen, könnte dieser goldene Treffer den Klassenerhalt bereits gesichert haben, denn der Oberliga-Aufsteiger von 2022 hat nun elf Punkte Vorsprung auf den Keller.
24. Spieltag
Di., 03.03.26 19:30 Uhr HT 16 - FC Süderelbe
Di., 03.03.26 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria
Di., 03.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - ETSV Hamburg
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Teutonia 05 Ottensen
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - Niendorfer TSV
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Türkiye Wilhelmsburg
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr FK Nikola Tesla - TSV Buchholz 08
Do., 05.03.26 19:30 Uhr HEBC Hamburg - USC Paloma
Mi., 06.05.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - SV Halstenbek-Rellingen
26. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - ETSV Hamburg
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SC Victoria
Fr., 06.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TSV Buchholz 08
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - USC Paloma
So., 08.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 08.03.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Halstenbek-Rellingen
So., 08.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - Niendorfer TSV
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: