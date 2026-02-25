Sascha Bernhardt vom SC Victoria: "Meisterschaft ist kein Thema"

Trainer des SC Victoria Hamburg: Sascha Bernhardt. – Foto: IMAGO IMAGES

Auf drei Plätzen wird am Freitagabend in der Oberliga Hamburg gespielt, unter anderem beim SC Victoria. Die Mannschaft von Sascha Bernhardt hat eine starke Hinrunde gespielt, die es ab sofort zu bestätigen gilt. Die Meisterschaft ist für den 33-Jährigen allerdings kein Thema, wie er FuPa erklärt.

Nach den Platzierungen zehn, acht und elf ist der Zwischenstand ein hervorragendes Ergebnis für den SC Victoria. Mit 40 Punkten liegt der Oberliga-Dino auf Rang vier - in der gesamten Vorsaison reichte es für 41 Zähler. Gibt es deshalb auch eine gesteigerte Erwartungshaltung für die Rückrunde? "Wir haben eine ausgezeichnete Hinserie gespielt. Unser Ziel ist es in der Rückserie an die Hinserie anzuknüpfen", sagt der Coach, der seinen Vertrag schon im Herbst verlängert hat. Damit ist aber nicht gemeint, dass die Victoria plötzlich um die Meisterschaft mitspielen will, denn die "geht nur über den ETSV und ist für uns kein Thema". Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer ETSV Hamburg vor dem Re-Start.

Lange haben die Hamburger Amateurfußballer auf den Start in die zweite Saisonhälfte warten müssen, die Oberliga-Spielzeit beginnt einen gesamten Monat später. Schnee und Frost bremsten die Mannschaften enorm aus, der SC Victoria konnte immerhin phasenweise im Februar Testspiele absolvieren. Mit Blick auf die Vorbereitung ordnet Bernhardt ein: "Aufgrund der wetterbedingten Ausfälle lag der Fokus hauptsächlich auf die konditionelle Vorbereitung. Wir hätten gerne auf dem Platz an bestimmten fußballerischen Themen gearbeitet, aber leider waren die Plätze gesperrt. Dies geht aber allen so. Dementsprechend sind wir körperlich gut vorbereitet, fußballerisch werden wir uns während der Spiele weiterentwickeln."

Fünf Spiele bis zum 13. März: Doppel-Date mit SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr TuRa Harksheide Harksheide SC Victoria SC Victoria 19:30 PUSH

Mit Sasel beginnen die intensiven Wochen der Victoria, die bis zum 13. März allein fünfmal spielen soll. Darunter zweimal gegen den SC Vorwärts/Wacker Billstedt, der auch im Verbandspokal-Viertelfinale der Gegner ist. Dabei wird es auch auf die Kadertiefe ankommen, denn die Englischen Wochen werden sich ab sofort aneinanderreihen. Auf die Frage, ob es einen Spieler gibt, den es in den kommenden Monaten besonders zu beachten gilt, entgegnet Bernhardt: "Wir haben viele spannende Spieler, die eine tolle Entwicklung genommen haben. Wir wollen diese weiter entwickeln und hoffen, dass sie mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen."

Eine logische Aussage von ihm, denn beim SC Victoria ist das Team der Star, ansonsten wäre eine so starke Entwicklung wie in der Hinrunde nicht möglich.

