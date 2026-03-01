 2026-02-20T12:29:42.904Z

Paloma trotzt Dassendorf: Maggio trifft früh, Palo ins eigene Tor

Oberliga Hamburg, USC Paloma - TuS Dassendorf: Mattia Maggio trifft früh, Eigentor von Erciyes Firat Palo, Gelb-Rot, Verletzungen bei Gianluca Babuschkin und Lasse Blöcker, ETSV Hamburg bleibt Tabellenführer.

Heute, 15:29 Uhr
Nur ein Punkt für Dassendorf.
Foto: IMAGO / Niklas Heiden

In der Oberliga Hamburg trennten sich USC Paloma und TuS Dassendorf 1:1. Mattia Maggio sorgte für die frühe Führung, ein Eigentor von Erciyes Firat Palo brachte Paloma zurück. Die Gäste verpassten den Sieg, Chancen gab es in der Schlussphase reichlich.

Heute, 10:45 Uhr
1
1
Abpfiff
Die TuS Dassendorf erwischte beim USC Paloma einen Traumstart. Bereits in der zweiten Minute verwertete Mattia Maggio eine präzise Flanke von Maximilian Peter Grünberg, indem er den Ball sehenswert in die linke obere Ecke zirkelte. Das 0:1 brachte Paloma jedoch nicht aus dem Konzept. Die Hausherren kombinierten gefällig und näherten sich vor allem über Yannick Albrecht mehrfach dem Strafraum an, doch Gianluca Babuschkin zeigte sich aufmerksam.

Palo: Erst Eigentor, dann Platzverweis

Nach dem Seitenwechsel war der Dassendorfer Schlussmann allerdings machtlos: Eine Hereingabe von links wurde von Erciyes Firat Palo unglücklich ins eigene Tor abgefälscht (56.). Die Partie blieb offen, ehe eine intensive Schlussphase begann. Babuschkin musste verletzt ausgewechselt werden, Tobias Braun übernahm (71.). Kurz darauf verpasste Yannik Nuxoll die erneute Führung (80.), ehe Palo nach Gelb-Rot vom Platz musste (83.). Martin Harnik ließ als Joker eine Großchance liegen (88.), zudem blockte Paloma Versuche von Johann Von Knebel in höchster Not (88., 93.).

So rettete Paloma das 1:1 über die Zeit, musste jedoch auch den verletzten Lasse Blöcker verkraften. Für den Tabellenfünften ist es ein respektables Ergebnis. Dassendorf, das ohne Max Kruse im Kader antrat, holte wie der Eimsbütteler SV nur einen Punkt auf Spitzenreiter ETSV Hamburg auf.

