Paloma trotzt Dassendorf: Maggio trifft früh, Palo ins eigene Tor

In der Oberliga Hamburg trennten sich USC Paloma und TuS Dassendorf 1:1. Mattia Maggio sorgte für die frühe Führung, ein Eigentor von Erciyes Firat Palo brachte Paloma zurück. Die Gäste verpassten den Sieg, Chancen gab es in der Schlussphase reichlich.
Nach dem Seitenwechsel war der Dassendorfer Schlussmann allerdings machtlos: Eine Hereingabe von links wurde von Erciyes Firat Palo unglücklich ins eigene Tor abgefälscht (56.). Die Partie blieb offen, ehe eine intensive Schlussphase begann. Babuschkin musste verletzt ausgewechselt werden, Tobias Braun übernahm (71.). Kurz darauf verpasste Yannik Nuxoll die erneute Führung (80.), ehe Palo nach Gelb-Rot vom Platz musste (83.). Martin Harnik ließ als Joker eine Großchance liegen (88.), zudem blockte Paloma Versuche von Johann Von Knebel in höchster Not (88., 93.).
So rettete Paloma das 1:1 über die Zeit, musste jedoch auch den verletzten Lasse Blöcker verkraften. Für den Tabellenfünften ist es ein respektables Ergebnis. Dassendorf, das ohne Max Kruse im Kader antrat, holte wie der Eimsbütteler SV nur einen Punkt auf Spitzenreiter ETSV Hamburg auf.
